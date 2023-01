Anvole – un hommage à ceux qui sont partis trop tôt

Elle n’a que 19 ans et foule déjà les scènes les plus renommées de l’île, notamment celle de N’Joy. Mel, de son vrai nom Melissa Poudret, veut faire les choses différemment, pratiquer son art à sa manière, contre vents et marées. Elle a récemment lancé sa première chanson officielle intitulée «Anvole». Qui est Mel ?

Sa particularité : elle rend hommage à ceux qui sont partis trop tôt, à ces pêcheurs qui ont perdu la vie en mer, laissant leur famille dans le désespoir. Elle chante entre autres pour ce jeune pêcheur qui a récemment péri à Bambous-Virieux. Pour certains, elle débute officiellement mais, pour les habitués de bonne musique et des réseaux sociaux, Mel n’est pas une inconnue. Elle enchaîne les vidéos de reprises des anciennes gloires de la chanson mauricienne. Pourquoi ? «Mo trouv ki bann ansyen santé éna plis mésaz, plis sans. Akoz sa mo anvi fer dimounn réviv bann santé-la.»

Son aventure démarre en 2015 alors qu’elle est en classe. Elle écrit les paroles d’Anvole et, avec une amie qui l’accompagne à la guitare, elle entonne ce qui changera tout huit ans plus tard. Elle publie la vidéo de cette prestation sur Facebook, cumulant plus de 122 000 vues. À la grande surprise de Mel, habitante de Tyack, elle fait le buzz. Sandrine Julien, célèbre vidéaste, tombe sur la vidéo et la contacte. Dès lors, Sandrine Julien la prend sous son aile, émerveillée par son talent. Mel impressionne tant par sa voix envoûtante que par sa personnalité : elle est simple, modeste et gentille. Les années passent et, pour ses 18 ans, Sandrine honore sa promesse. Celle d’emmener Mel en studio pour qu’elle enregistre ses morceaux.

La rencontre avec Désiré François

Pour faire les choses en grand, Sandrine Julien organise une «petite» rencontre avec Désiré François… Après avoir visionné quelques vidéos de Mel, ce dernier est conquis. La rencontre est fructueuse, le duo finit par faire un petit jam, même si Mel se montre timide au début. Désiré François, musicien chevronné, reconnaît le talent de Mel et propose un enregistrement dans son studio. Mel est accompagnée des musiciens du groupe Cassiya et prend son envol. Anvole est né. Désiré François s’engage à produire un autre morceau de Mel, intitulé Alice. Jamais deux sans trois et un autre morceau serait en préparation, cette fois-ci en compagnie du grand Elvis Heroseau. Un morceau jeune qui promet de faire bouger.

Les pieds sur terre

Bien encadrée par les grands de la scène mauricienne − dont Sandrine Julien, Faimano Benoît, Désiré François et tous ceux qui la soutiennent −, Mel confie vivre cette aventure à 100 à l’heure. Toutefois, elle garde les pieds sur terre. Elle préfère prendre le temps de travailler ses textes, ses morceaux, pour être dans la durée et transmettre un message à ses fans.

N’étant pas issue d’une famille de musiciens, Mel a forgé son identité dans la musique avec ses amis, dont Megane Carver, avec qui on la voit souvent chanter. Elle est toujours émerveillée par la rencontre avec Désiré François. «C’est un homme très humble, gentil, qui est à l’écoute. Il a su me conseiller surtout musicalement.» Comment vit-elle cette aventure artistique ? «Je la vis simplement car la musique est ma passion. Je fais de la musique avec plaisir et j’essaie de partager cette énergie autour de moi», ajoute Mel qui, pour le moment, travaille sur ses textes et ne bronche pas à l’idée de sortir un album.

Anvole est disponible sur les plateformes de téléchargement légales, et cumule déjà plus de 10 000 vues. Jeune et des rêves plein la tête, Mel promet de toucher d’autres sommets. Au passage, elle conseille à ceux qui ont un rêve d’y croire et de persévérer car «apré lapli éna soley».