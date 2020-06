Soz serye de Blakkayo

Le prochain album de Blakkayo est désormais disponible en prévente. Cette semaine, des informations supplémentaires sur cet opus, tant attendu par les fans du chanteur, ont été dévoilées.

«Mo la pou dir les choses», lance Blakkayo. Et pas n’importe lesquelles puisque son prochain opus, appelé à voir le jour en septembre, s’intitule Soz Serye. Ce titre a été dévoilé en fin de semaine. «J’ai choisi ce titre pour plusieurs raisons. De nombreuses personnes m’appellent Soz Serye car c’est mon cri de guerre. C’est ce que je dis à chaque fois que je monte sur scène. Soz Serye ne veut pas dire eski zot serye, comme plusieurs personnes le pensent, mais plutôt ‘passons aux choses sérieuses’.»

Si depuis des années, le chanteur lance son cri de guerre, il veut, à travers cet opus, lui donner encore plus d’importance. Ce chanteur activiste, qui lutte avec ses mots et sa musique contre les maux de notre société, veut s’adresser à «bann zen ki lor koltar». «Les jeunes sont notre avenir, l’avenir du pays. Or, bon nombre de jeunes sont critiqués pour leurs comportements. Plusieurs sont en prison pour avoir commis des crimes. D’autres se laissent manipuler par des faussetés. L’avenir est en danger. Les parents aussi ont un grand rôle à jouer. L’école de la vie c’est à la maison qu’elle commence. Il ne faut pas avoir peur de parler des tabous aux enfants. Il vaut mieux que ce soit vous, qui le leur en parliez plutôt qu’ils aillent faire leurs propres découvertes. Depuis des années, je chante Edikasyon Sexual. J’aurais souhaité que ce message soit davantage entendu et mis en pratique.» Blakkayo espère qu’à travers son Soz Serye, ces personnes pourront se ressaisir et reprendre leur vie en main pour le bien de notre société. «Certains entendront ces messages, d’autres en seront indifférents, mais moi je veux me concentrer sur ceux qui les écouteront et les mettront en pratique.»

Autre chose qui ne manquera pas de plaire aux fans du chanteur c’est que Blakkayo ne propose pas qu’un album mais bien un double album, soit 20 titres. C’est donc un trésor musical qui vous attend. Afin de permettre sa réalisation, ce double album est actuellement mis en prévente en ligne. L’opus sera alors envoyé aux acheteurs en septembre. La sortie en ligne est, elle, prévue pour octobre tandis qu’une version double vinyle est en préparation pour la fin de l’année.

Soz Serye verra également des featurings locaux et internationaux. Le chanteur souhaite qu eur identité ne soit pas divulguée avant la sortie de l’opus. Mais les fans devraient s’attendre à retrouver sur Soz Serye un featuring avec le groupe réunionnais Lindigo, avec lequel Blakkayo a récemment travaillé. Soz Serye est une co-production Blakkayo & Jorez Box, avec Elvis Heroseau comme directeur musical, Jean-Alain Roussel à la réalisation et Emilien Jubeau en tant que directeur artistique. L’enregistrement se déroule chez Kapricorn Studio et EH Studio.

Si Soz Serye devait initialement voir le jour en juin, Blakkayo assure que la période du confinement lui a permis de retravailler certains titres. Rien que du positif donc. «Musicalement Soz Serye fera entendre ma couleur musicale, c’est-à-dire du reggae, du seggae et du ragga. Toutefois, les fans entendront également une touche d’Afrobeats», souligne Blakkayo.

Tags